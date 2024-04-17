أول رد فعل.. تعليق ناري من يامال بعد خسارة برشلونة (صورة)
أبدى لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، حزنه الكبير بعد الخسارة ووداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، لكنه في الوقت نفسه تمسك بالأمل للعودة مرة أخرى والمنافسة العام المقبل.
وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.
وشهدت المباراة حالة طرد للأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة في الدقيقة الـ29، ليكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين.
وعقب الطرد قام تشافي باستبدال يامال؛ وهو ما أثر على مردود الفريق بشكل واضح؛ ما منح الخصم الأفضلية ليحقق "ريمونتادا" مثيرة قادته للتأهل.
وسجل رافينيا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 12، بعدما توغل يامال داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ثم مرر الكرة أمام المرمى وتابعها رافينيا بتسديدة سكنت الشباك.
وبعد صناعته هذا الهدف، أصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع هدفا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 16 عامًا و278 يومًا.
ولكن عقب المباراة شوهد يامال وهو يبكي متأثرا بالنتيجة النهائية للقاء.
وقال لامين يامال في تغريدته التي رافقها قلبان، واحد أزرق والآخر أزرق: "كرة القدم دائما ما تقدم فرصة للتعويض، سنعود بقوة"، وشارك 4 صور من المباراة، إحداها تظهر دوره المحوري في احتفاله بهدف فريقه.
مصائب برشلونة لا تأتي فرادى، فبعد توديع الفريق لدوري الأبطال، تأكد بشكل رسمي غيابه عن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في صيف 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديا.
وكان على برشلونة أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خروج أتلتيكو مدريد من الدور نفسه على يد بروسيا دورتموند، إذ كان أتلتيكو متقدما بفارق 6 نقاط على البارسا (77 مقابل 71) وفقًا لنتائج الفريقين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا؛ ما يعني مشاركة أتلتيكو مدريد كثاني فريق إسباني، في المونديال، خلف ريال مدريد.