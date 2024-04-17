أول رد فعل.. تعليق ناري من يامال بعد خسارة برشلونة (صورة)

أبدى لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، حزنه الكبير بعد الخسارة ووداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، لكنه في الوقت نفسه تمسك بالأمل للعودة مرة أخرى والمنافسة العام المقبل.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان بعد خسارة مباراة الإياب على ملعبه 1-4 رغم فوزه خارج الديار 3-2.

وشهدت المباراة حالة طرد للأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة في الدقيقة الـ29، ليكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين.