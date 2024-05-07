بكاء مؤثر لطفل مشجع للإفريقي التونسي بعد خسارة فريقه (فيديو)

تداول عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو ظهر فيه أحد الأطفال من مشجعي النادي الإفريقي التونسي وهو ينهار باكيا، بعد خسارة فريقه أمام الصفاقسي (3 ـ 1)، الأحد، لحساب الجولة السادسة من مباريات مرحلة التتويج باللقب لحساب الدوري التونسي الممتاز.

وتلقى الإفريقي خسارة مهينة أمام ضيفه الصفاقسي، الذي عجز عن الفوز منذ انطلاق مرحلة التتويج، قبل أن يكبّد الفريق الأبيض والأحمر الخسارة أمام جماهيره وفي معقله ملعب رادس الأولمبي.

وأظهر مقطع فيديو طفلا يقارب عمره السنوات العشر وهو ينهار باكيا؛ حزنا على وضع ناديه، فيما كان صوت أحد المرافقين له يواسيه ويخفف من حزنه ثم يعانقه.

وهاجم عدد من الجماهير لاعبي الإفريقي وإدارة النادي، بشعارات تنتقد عمل المسؤولين وتطالبهم بالاستقالة، كما لم يسلم المدرب المنذر الكبير من غضب المشجعين الذين ألقوا القوارير على اللاعبين والجهاز الفني عند الدخول إلى غرف الملابس عقب الهزيمة.