الشرطة تحقق في وفاة اللاعب الإيطالي غابرييل غالاني بعد سقوطه بقناة

وبحسب ما ورد لم يُلاحظ اختفاؤه على الفور.

وكان غالاني في حالة حرجة عندما تم تحديد مكانه في الماء، حيث تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة الإسعاف الجوي لرعايته.

وتم نقل غالاني إلى المستشفى لكنه توفي بعد بضع ساعات، وفتحت الشرطة تحقيقا في أعقاب وفاة غالاني، حيث ورد أن الضباط شاهدوا لقطات كاميرات المراقبة.

كما ناشد المحققون الحصول على معلومات من أي شخص شاهد الحادث.

وجاء في بيان للشرطة أن "المحقق يبحث عن شهود يعرفون المزيد عن كيف انتهى المطاف بالضحية في الماء".

وقال فريق "ASD Piccardo Traversetolo" من الدرجة الخامسة في إيطاليا، في منشور: "قائد صامت على أرض الملعب، مثال للرفاق، فتى طيب ومحترم، سنحملك في قلوبنا".

وكان من المقرر أن يقدم غالاني أطروحته في الهندسة في جامعة بارما في نهاية مايو، قبل أن يبدأ فترة تدريب في لامبورغيني.