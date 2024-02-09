مفاجأة بشأن إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر

فجَّر أحمد شوبير مفاجأة عن العلاقة بين الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي مدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد لمصر، وتعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب الأول بعد إقالة روي فيتوريا.

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "فيتوريا ذهب إلى اتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر مؤكدًا أنه لم يبلغه أحد بالرحيل ولم يتقاضَ الشرط الجزائي، وهناك جلسة الآن مع وليد العطار المدير التنفيذي في أحد الفنادق لمحاولة التوصل إلى اتفاق.. وفيتوريا يرفض، بشكل قاطع حتى الآن، التنازل عن أى مستحقات مالية له".

وأوضح أن أول تحرك رسمي لإنهاء عقد فيتوريا كان من ساعات، وكل ما فات كان لتعيين حسام حسن.