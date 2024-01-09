تطور في مفاوضات ريال مدريد مع ديفيز نجم بايرن ميونخ

وبحسب سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد تواصل مع ألفونسو ديفيز من خلال المسؤول عن التعاقدات بالنادي جوني كالفات الذي طلب من المدافع الكندي عدم تجديد عقده.

ووفقا للتقرير نفسه فإن ريال مدريد سيتخذ خطوة مباشرة تجاه اللاعب من خلال تقديم عرض لناديه الصيف القادم.

وسيضطر بايرن ميونخ لبيع ديفيز إذا ما فشلت مفاوضات تجديد عقده حيث لا يرغب بطل الدوري الألماني في خسارة أحد أعمدة الفريق بشكل مجاني.