تطور في مفاوضات ريال مدريد مع ديفيز نجم بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية ألمانية تطورات مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألماني.
ووفقا لسكاي سبورتس، فإن ديفيز حتى اللحظة لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.
ورغم التضحية المالية التي قدمها بايرن ميونخ المعروف بتحفظه في الإنفاق على اللاعبين مازال ديفيز بعيدا عن تجديد عقده.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بايرن ميونخ عرض على اللاعب 10 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو رقم ضخم بالنسبة لسلم الرواتب في ألمانيا.
وبحسب سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد تواصل مع ألفونسو ديفيز من خلال المسؤول عن التعاقدات بالنادي جوني كالفات الذي طلب من المدافع الكندي عدم تجديد عقده.
ووفقا للتقرير نفسه فإن ريال مدريد سيتخذ خطوة مباشرة تجاه اللاعب من خلال تقديم عرض لناديه الصيف القادم.
وسيضطر بايرن ميونخ لبيع ديفيز إذا ما فشلت مفاوضات تجديد عقده حيث لا يرغب بطل الدوري الألماني في خسارة أحد أعمدة الفريق بشكل مجاني.