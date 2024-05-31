أنشيلوتي يحسم الجدل ويكشف حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
أنهى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الجدل الدائر بشأن حراسة مرمى فريقه، اليوم الجمعة، بإعلانه أن البلجيكي تيبو كورتوا سيشارك أساسيا بدلا من الأوكراني أندريه لونين، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند، غدا السبت، على ملعب ويمبلي.
ويعد كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وقد شارك أساسيا في خمس مباريات منذ عودته من فترة توقف طويلة، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس من العام الماضي.
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي في ويمبلي، اليوم الجمعة: "أصيب لونين بنزلة برد وسيسافر من مدريد غدا. إنه بخير، لكنه سيكون على مقاعد البدلاء غدا وسيلعب كورتوا".
وتركت عودة اللاعب المدرب الإيطالي أمام قرار صعب؛ إذ تألق لونين خلال حملة الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكان البطل عندما تغلبوا على مانشستر سيتي بركلات الترجيح لبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان أنشيلوتي قد أخفى خططه خلال الأسبوعين الماضيين، لكن مع غياب لونين عن الأسبوع الأخير من استعدادات ريال مدريد للنهائي، وعدم تمكنه من القيام بالرحلة مع الفريق بسبب إصابته بوعكة صحية، أصبح القرار أسهل.