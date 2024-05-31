أنشيلوتي يحسم الجدل ويكشف حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويعد كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وقد شارك أساسيا في خمس مباريات منذ عودته من فترة توقف طويلة، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس من العام الماضي.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي في ويمبلي، اليوم الجمعة: "أصيب لونين بنزلة برد وسيسافر من مدريد غدا. إنه بخير، لكنه سيكون على مقاعد البدلاء غدا وسيلعب كورتوا".