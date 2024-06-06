مدرب منتخب فرنسا يكشف أبرز أزمة تواجه مبابي قبل يورو 2024

كشف ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن أبرز أزمة تواجه كيليان مبابي، قائد الفريق والمنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، قبل انطلاق مشوار "الديوك" في بطولة يورو 2024 التي تقام بألمانيا.

وقاد مبابي منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورغ بنتيجة 3-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء.

وقال ديشان في تصريحات تلفزيونية: "مبابي قائد رائع، هو يعاني بدنيًّا وذهنيًّا لأنه لم يعتد المشاركة في الفترة الأخيرة، وكان يفتقد للطاقة والانسيابية المعتادة".

وأضاف: "لكنه يصر على بذل أقصى جهد، ونجح في ذلك، وكان مثالًا رائعًا لزملائه على مدار الأسبوع".

وانتقل مدرب فرنسا للإشادة بلاعبه نغولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي، قائلًا: "أؤكد لكم أن كل فريق يريد كانتي ضمن صفوفه في المران، ولا يريدون اللعب ضده، لقد شارك في 4400 دقيقة مع فريقه منذ بداية الموسم، ولعب بانتظام كل 3 أو 4 أيام".