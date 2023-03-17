تيباس: برشلونة لم يدفع رشاوى للحكام.. وإذا هبط فسيعود في الموسم التالي
لا يعتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا أن نادي برشلونة اشترى حكامًا للتأثير على قراراتهم فيما يتعلق بقضية الحكم السابق "نيغريرا"، مؤكدا أنه لا توجد أي عقوبات رياضية ضد النادي الكتالوني وحتى إذا هبط للدرجة الثانية سيعود في العام التالي.
وأضاف تيباس حينما كان المتحدث الرئيسي في منتدى الدفاع عن النظام البيئي الأوروبي لكرة القدم، الذي نظمته "صحيفة لافانغوارديا" في حديثه عن قضية برشلونة ونيغريرا: "لا أعتقد أن برشلونة اشترى الحكام. ليس هو، ولا أحد. لكن هناك مدفوعات إلى نيغريرا لمدة 20 عامًا. ما الذي يتعين على المؤسسات فعله في مثل هذه الحالة؟ بالطبع، لا شيء. أنا لا أقول إنهم اشتروا حكامًا، لكنهم دفعوا لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق. يمكن أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الشؤون المحلية".
تضرر الليغا
وعن تضرر الليغا من هذه القضية قال: "لدينا أكبر أزمة مؤسسية في تاريخ الليغا. إن الإضرار بسمعة برشلونة والليغا أمر ضخم. إنه وضع مزعج للغاية. برشلونة من أهم الأندية في الليغا، لكن الاختباء ليس هو الحل. سيكون أمرًا إعلاميًا سيئًا للغاية للليغا وبرشلونة ولا يمكن أن نكون ضحايا، لأن هذه الجريمة ليست عادية. هناك بعض الحقائق، وسيتعين تقديم بعض التفسيرات".
وأضاف: "أنا لا أعرف ما يجب أن يفعله برشلونة. أعرف ما يتعين علينا القيام به، هناك مدراء تنفيذيون في أوساسونا سيذهبون إلى السجن بسبب التلاعب في المباريات. ونحن الليغا تعاملنا مع مثل هذه الحالات مثل حالة ليفانتي وسرقسطة وفي هويسكا مع الرهانات في قضية أويكوس. لا يمكننا التفريق بين الأندية. لا يمكننا أن ننظر بعيدا. الحقائق هي الحقائق. لا يمكننا التفريق بين الفرق الكبيرة والصغيرة، خوانا لابورتا مخطئ في هذا ".
لم يتحدث مع لابورتا
وعن علاقته بخوان لابورتا، قال: "لم أتحدث مع لابورتا. لا أعتقد أنني تحدثت إليه منذ نوفمبر الماضي. أطلب الوضوح. لا يمكن أن يكون ضحية. هناك ضوضاء مفرطة في الأمر، لكنني أعتقد أنه يأخذ الباب الخطأ (يسير ضدي) ".
وتابع رئيس الليغا: "إذا كان برشلونة يعاني من مشاكل، فإن الليغا مسؤولة بشكل مشترك. لا يوجد جنون لبرشلونة أو أي ناد. عندما كان جوسيب بارتوميو رئيسًا، كان هناك بالفعل لعب نزيه في الليغا. كان برشلونة دائما في أفضل حالاته. مدريد لا. ماذا يحدث، إذا كنت دائمًا في القمة ثم حدثت جائحة كورونا فتراجعت قليلا. لا يعاني مدريد من هذه المشكلة لأنهم حققوا فوائد كبيرة في السنوات الأخيرة. في برشلونة خطأ يتمثل في تسريع معدلات الاستهلاك للاعبين. هذا يضر بسقف الرواتب".
ليس ضد عودة ميسي
وعن رأيه في عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، قال: "أريده أن يكون في برشلونة. إنه الأفضل على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز علامة برشلونة التجارية والليغا أيضًا. إذا بلغ سقف رواتب برشلونة 400 مليون يورو، فيمكنه التعاقد معه".