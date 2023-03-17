تيباس: برشلونة لم يدفع رشاوى للحكام.. وإذا هبط فسيعود في الموسم التالي

وأضاف تيباس حينما كان المتحدث الرئيسي في منتدى الدفاع عن النظام البيئي الأوروبي لكرة القدم، الذي نظمته "صحيفة لافانغوارديا" في حديثه عن قضية برشلونة ونيغريرا: "لا أعتقد أن برشلونة اشترى الحكام. ليس هو، ولا أحد. لكن هناك مدفوعات إلى نيغريرا لمدة 20 عامًا. ما الذي يتعين على المؤسسات فعله في مثل هذه الحالة؟ بالطبع، لا شيء. أنا لا أقول إنهم اشتروا حكامًا، لكنهم دفعوا لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق. يمكن أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الشؤون المحلية".

تضرر الليغا

وعن تضرر الليغا من هذه القضية قال: "لدينا أكبر أزمة مؤسسية في تاريخ الليغا. إن الإضرار بسمعة برشلونة والليغا أمر ضخم. إنه وضع مزعج للغاية. برشلونة من أهم الأندية في الليغا، لكن الاختباء ليس هو الحل. سيكون أمرًا إعلاميًا سيئًا للغاية للليغا وبرشلونة ولا يمكن أن نكون ضحايا، لأن هذه الجريمة ليست عادية. هناك بعض الحقائق، وسيتعين تقديم بعض التفسيرات".

وأضاف: "أنا لا أعرف ما يجب أن يفعله برشلونة. أعرف ما يتعين علينا القيام به، هناك مدراء تنفيذيون في أوساسونا سيذهبون إلى السجن بسبب التلاعب في المباريات. ونحن الليغا تعاملنا مع مثل هذه الحالات مثل حالة ليفانتي وسرقسطة وفي هويسكا مع الرهانات في قضية أويكوس. لا يمكننا التفريق بين الأندية. لا يمكننا أن ننظر بعيدا. الحقائق هي الحقائق. لا يمكننا التفريق بين الفرق الكبيرة والصغيرة، خوانا لابورتا مخطئ في هذا ".