لفت الأنظار بمظهره المختلف.. من هو سوزوكي حارس اليابان؟
زيون سوزوكي هو اللاعب الأسود الوحيد مع منتخب اليابان.
لفت زيون سوزوكي حارس اليابان الأنظار، بمظهره المختلف عن بقية زملائه.
وزيون سوزوكي البالغ من العمر 21 عاما، هو اللاعب الأسود الوحيد مع منتخب اليابان.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن زيون سوزوكي والده من غانا، ووالدته من اليابان، ويلعب لفريق فيغالتا سينداي الياباني.
ولعب سوزوكي لمنتخب اليابان الأول 8 مرات، بعد أن تدرّج في الفئات السنية للمنتخب.
وسبق أن لعب سوزوكي لفريق سينت ترويدن البلجيكي بنظام الإعارة.
ويلعب منتخب اليابان حاليا مع إيران في كأس آسيا، والمتأهل منهما سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة قطر وأوزبكستان.
وسبق أن نال منتخب اليابان لقب كأس آسيا 4 مرات، آخرها عام 2011، ويشارك في البطولة للمرة العاشرة.
وكان منتخب اليابان خسر نهائي نسخة 2019 أمام قطر، ويسعى للتتويج بلقب هذه النسخة.