لفت الأنظار بمظهره المختلف.. من هو سوزوكي حارس اليابان؟

وسبق أن لعب سوزوكي لفريق سينت ترويدن البلجيكي بنظام الإعارة.

ويلعب منتخب اليابان حاليا مع إيران في كأس آسيا، والمتأهل منهما سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة قطر وأوزبكستان.

وسبق أن نال منتخب اليابان لقب كأس آسيا 4 مرات، آخرها عام 2011، ويشارك في البطولة للمرة العاشرة.

وكان منتخب اليابان خسر نهائي نسخة 2019 أمام قطر، ويسعى للتتويج بلقب هذه النسخة.