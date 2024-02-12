أهداف مباراة كوت ديفوار ونيجيريا (فيديو)

وتلتقي كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور مع نيجيريا في المباراة النهائية اليوم الأحد في إعادة لمباراة الفريقين في دور المجموعات التي حسمتها نيجيريا 1-صفر.

وفي الدقيقة 38 افتتح ويليام إيكونغ أهداف النهائي الأفريقي، وذلك قبيل نهاية الشوط الأول.

وارتقى ويليام إيكونغ عاليًا وقابل عرضية زميليه برأسية قوية، ليسجل أول أهداف المباراة.

وأدرك كيسييه التعادل لمنتخب كوت ديفوار أيضًا من ضربة رأسية رائعة.

ووسط هجوم متبادل خطف سيباستيان هالير الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار من متابعة رائعة لعرضية زميله.