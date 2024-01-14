بلماضي قبل مواجهة أنجولا: هدفي إسعاد الجزائريين

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ضرورة تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام أنجولا في كأس الأمم الأفريقية، غدا الإثنين، مشيرًا إلى أنه يرغب في إسعاد الجماهير مجددا بعد النتائج السلبية في النسخة الأخيرة.

وتلعب الجزائر في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

وودع منتخب الجزائر منافسات كأس أمم أفريقيا الأخيرة من الدور الأول بعدما تذيل مجموعته التي ضمت كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، كما فشل في التأهل لمنافسات كأس العالم الأخيرة في قطر.

وقال بلماضي لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "البداية الجيدة مهمة في البطولة، من الضروري أن نبدأ بشكل مثالي، يجب أن نحصل على النقاط الثلاث ضد أنجولا".