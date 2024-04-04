مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحاول ليفربول استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من آرسنال، عندما يستضيف شيفيلد يونايتد، اليوم الخميس.

كما تشهد مباريات اليوم في البريميرليغ مواجهة قمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وفي الدوري الإسباني، يحل فالنسيا ضيفًا على غرناطة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: