بعد مبابي.. نجم منتخب فرنسا يعلن رحيله

أعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو اليوم الاثنين أنه سيرحل عن صفوف ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة 3 سنوات مع النادي.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي قد انضم إلى ميلان في يوليو 2021 قادما من تشيلسي، وتوج في الموسم الأول له في سان سيرو بلقب الدوري الإيطالي مساهما بـ 13 هدفا في مسيرة الفريق الاحمر والأسود.

وفي مقطع فيديو نشره ميلان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أعلن جيرو قراره بالرحيل عن النادي لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.

ولعب جيرو (37 عاما) الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو 2024، 33 مباراة حتى الآن في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، وسجل 14 هدفا، كما صنع 8 أهداف أخرى.

وفي المجمل حمل اللاعب قميص ميلان في 121 مباراة في 3 سنوات، سجل خلالها 46 هدفا.