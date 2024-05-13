بعد مبابي.. نجم منتخب فرنسا يعلن رحيله
أعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو اليوم الاثنين أنه سيرحل عن صفوف ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة 3 سنوات مع النادي.
وكان اللاعب الفرنسي الدولي قد انضم إلى ميلان في يوليو 2021 قادما من تشيلسي، وتوج في الموسم الأول له في سان سيرو بلقب الدوري الإيطالي مساهما بـ 13 هدفا في مسيرة الفريق الاحمر والأسود.
وفي مقطع فيديو نشره ميلان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أعلن جيرو قراره بالرحيل عن النادي لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.
ولعب جيرو (37 عاما) الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو 2024، 33 مباراة حتى الآن في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، وسجل 14 هدفا، كما صنع 8 أهداف أخرى.
وفي المجمل حمل اللاعب قميص ميلان في 121 مباراة في 3 سنوات، سجل خلالها 46 هدفا.
وبالتوازي مع إعلان جيرو رحيله عن الميلان، كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو أن المهاجم الفرنسي سيلعب خلال الموسم القادم في نادي لوس أنجلس المنافس في الدوري الأمريكي.
ونشر رومانو صورة تجمع جيرو مع مسؤولين من نادي لوس أنجلس غالاكسي في انتظار التوقيع على عقود انتقاله رسميا للنادي الأمريكي.
وقضى جيرو (131 مباراة دولية و57 هدفا) الجزء الأكبر من مسيرته الكروية مع نادي أرسنال الإنجليزي الذي انتقل إليه في 2012 قادما من مونبيلييه ولعب معه حتى 2018 أكثر من 253 مباراة سجل فيها 105 أهدافا في كل المسابقات.