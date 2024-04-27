نيمار يفاجئ سعود عبد الحميد بتعليق رائع (صورة)

انتصار محلي

إلى ذلك، حوّل الهلال تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه الفتح، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة، قبل ست جولات على نهاية المسابقة التي تفرغ لها، بعدما ودع دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع الهلال، الذي ودع المسابقة القارية من قبل النهائي أمام العين الإماراتي، رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة على النصر ملاحقه المباشر بقيادة كريستيانو رونالدو، مع تبقي مباراة مؤجلة للمتصدر.

وسجل للهلال كل من البرازيلي ميشيل وروبن نيفيز، وعلي البليهي، بينما أحرز لوكاس زيلارايان هدف الفتح الوحيد.

واستمرت سلسلة انتصارات الهلال في الدوري والممتدة منذ التعادل مع ضمك، في سبتمبر أيلول 2023، لكنه خسر أمام العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.