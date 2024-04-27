نيمار يفاجئ سعود عبد الحميد بتعليق رائع (صورة)
رد نيمار جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بطريقة مثيرة على منشور زميله بالفريق سعود عبد الحميد.
ويغيب نيمار عن مباريات الهلال منذ بداية الموسم، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ويتواجد نيمار حاليا في المملكة العربية السعودية لاستكمال عملية تأهيله من تلك الإصابة.
وحضر نيمار بالفعل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي، التي خسرها زعيم الكرة السعودية.
ونشر سعود عبد الحميد صورة له عبر إنستغرام ليرد نيمار "مودل حقيقي"، وقد قوبل تعليق النجم البرازيلي بتفاعل كبير.
ويملك نيمار علاقات جيدة مع عدد كبير من لاعبي الهلال السعوديين، خاصة علي البليهي، وسعود عبد الحميد.
انتصار محلي
إلى ذلك، حوّل الهلال تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه الفتح، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الجمعة، قبل ست جولات على نهاية المسابقة التي تفرغ لها، بعدما ودع دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.
ورفع الهلال، الذي ودع المسابقة القارية من قبل النهائي أمام العين الإماراتي، رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة على النصر ملاحقه المباشر بقيادة كريستيانو رونالدو، مع تبقي مباراة مؤجلة للمتصدر.
وسجل للهلال كل من البرازيلي ميشيل وروبن نيفيز، وعلي البليهي، بينما أحرز لوكاس زيلارايان هدف الفتح الوحيد.
واستمرت سلسلة انتصارات الهلال في الدوري والممتدة منذ التعادل مع ضمك، في سبتمبر أيلول 2023، لكنه خسر أمام العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.