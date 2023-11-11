ترتيب الدوري المصري.. الجونة يفرض التعادل على الأهلي

فرض فريق الجونة التعادل على نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وتقدم للأهلي المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بالهدف الأول في الدقيقة 36، بعد استلام الكرة وسدد في المرمى، ليعلن أول أهدافه مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري.

وفي الدقيقة 46، تحصل فريق الجونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد هاني داخل منطقة الجزاء، نفذها بنجاح المغربي أحمد بلحاج.