أول تعليق من تشافي على تقارير إقالته
حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الرد على التقارير التي تحدثت عن إقالته من الفريق الكتالوني بسبب غضب الإدارة بقيادة، خوان لابورتا.
وخرجت الصحافة الكتالونية، خلال الساعات القليلة الماضية، لتكشف عن مفاجأة قوية للغاية، وهي أن لابورتا قد قرر إقالة تشافي من تدريب الفريق، رغم التأكيد قبل 3 أسابيع على استمراره.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني: "النادي يمنحني الثقة ولذلك أعمل براحة بال كبيرة بالحماسة والطموح أنفسهما، بالطبع أتفهم كل هذا الضجيج فهذا هو برشلونة وهذه الأشياء تحدث، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا".
وأضاف: "لست مهتمًا بما تقوله الصحافة، هناك معلومات تأتي لي، لكن ما يهمني هو ثقة الرئيس لابورتا وديكو، المدير الرياضي، التي تظل على حالها، لم يتغير أي شيء".
وتابع: "سنجلس في اجتماع قريبًا، إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك، قبل 3 أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريًا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله ولكني هادئ ومتحمس لمباراة الغد".
وأردف: "نريد الفوز وتأمين المركز الثاني، ليس لدي أي شك في أن جميع الأمور تسير على ما يرام، سأواصل عملي بشكل طبيعي وبكل حماسة؛ لأن برشلونة هو بيتي".
وشدد: "كل ما تحدثت عنه مع اللاعبين أنني أتشرف بتدريب برشلونة، نريد أن نسعد الجماهير وننتظر دعمهم الدائم وأشكرهم على كل ما فعلوه من أجلنا".
واستطرد: "أنا سعيد لأنني في أفضل نادٍ في العالم، النقد يجعلني أتطور، لا شيء يتغير. لدي رغبة كبيرة في إثبات أننا يمكننا الاستمرار في المنافسة".
ويلعب فريق برشلونة ضد رايو فاليكانو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة.