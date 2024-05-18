أول تعليق من تشافي على تقارير إقالته

حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الرد على التقارير التي تحدثت عن إقالته من الفريق الكتالوني بسبب غضب الإدارة بقيادة، خوان لابورتا.

وخرجت الصحافة الكتالونية، خلال الساعات القليلة الماضية، لتكشف عن مفاجأة قوية للغاية، وهي أن لابورتا قد قرر إقالة تشافي من تدريب الفريق، رغم التأكيد قبل 3 أسابيع على استمراره.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني: "النادي يمنحني الثقة ولذلك أعمل براحة بال كبيرة بالحماسة والطموح أنفسهما، بالطبع أتفهم كل هذا الضجيج فهذا هو برشلونة وهذه الأشياء تحدث، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا".