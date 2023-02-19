دوري أبطال آسيا: الشباب السعودي يقهر ناساف كارشي ويتأهل إلى ربع النهائي (فيديو)

وفي وقت سابق تأهل الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه بضربات الترجيح (7/6) بعد التعادل 1/1 على مواطنه الريان على استاد الثمامة.

وغدًا الإثنين، يلعب الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.