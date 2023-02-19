دوري أبطال آسيا: الشباب السعودي يقهر ناساف كارشي ويتأهل إلى ربع النهائي (فيديو)
تأهل الشباب السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ناساف كارشي الأوزبكي اليوم الأحد.
وعلى استاد الجنوب في قطر وقّع حسين آل منصر القحطاني الهدف الأول للشباب في الدقيقة 12 بتسديدة يمينية من خارج منطقة الجزاء تغير اتجاهها بعدما لمست أحد لاعبي المنافس.
وأضاف الأرجنتيني إيفر بانيغا الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من حسين آل منصر القحطاني.
والهلال السعودي هو حامل لقب الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 4 ألقاب، وسبق لناديي الهلال والاتحاد فقط من السعودية الفوز بدوري أبطال آسيا.
وفي وقت سابق تأهل الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه بضربات الترجيح (7/6) بعد التعادل 1/1 على مواطنه الريان على استاد الثمامة.
وغدًا الإثنين، يلعب الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.