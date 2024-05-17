البرازيل تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم النسائية 2027

فازت البرازيل بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية في 2027 بعد حصولها على معظم الأصوات خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الشعبية (الفيفا) اليوم الجمعة، وتفوقها على عرض مشترك من بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وخلال التصويت الإلكتروني حصل العرض البرازيلي على تأييد 119 اتحادًا من أعضاء الفيفا، بينما حصل العرض الأوروبي المشتركة على 78 صوتًا.

وقال إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "كنا نعلم أننا سنحتفل بانتصار لكرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية وللمرأة".

وأضاف المسؤول البرازيلي "يمكنكم أن تثقوا ودون أي غرور بأننا سننظم أفضل كأس عالم للكرة النسائية".

وتعززت قليلًا فرصة البرازيل في الفوز بتنظيم الحدث بعد الكشف في الأسبوع الماضي، عن التقييم الفني للفيفا والذي منح عرض البرازيل أربع درجات من خمس بينما حصل العرض الأوروبي على 3.7 درجة.

واقتصر السباق على العرضين البرازيلي والأوروبي المشترك في الشهر الماضي، بعد أن سحبت الولايات المتحدة والمكسيك عرضهما المشترك للتركيز على نسخة 2031.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إن دورة البرازيل "ستكون كأس العالم النسائية الأفضل على الإطلاق".