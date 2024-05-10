عملاق تركيا يهدد بخطف نجم الأهلي السعودي

وأفادت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن هناك رغبة من الإدارة في رحيل ماكسيمان؛ لعدم تقديم المستوى المأمول منه خلال هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "Sporx" في تقرير لها، أن مسؤولي النادي التركي يستعدون لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق في الموسم الجديد، حيث بدؤوا في البحث عن بديل للاعب الصربي دوسان تاديتش.

وأكدت الصحيفة أن إدارة فنربخشة وضعت نجم الأهلي الفرنسي آلان سان مكسيمان على جدول أعمالها لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وزعمت ذات الصحيفة أن الفريق ذا اللون الأصفر والأزرق الداكن سيقدم عرضًا للنادي السعودي لاستعارة اللاعب الفرنسي مع خيار الشراء.

وانضم آلان سان ماكسيمان البالغ من العمر 27 عاماً لصفوف الأهلي في يوليو الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 27 مليون يورو.