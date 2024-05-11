بعرق جبينك.. تغريدة مثيرة من النصر السعودي بعد تتويج الهلال (صورة)

أثار الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على منصة "إكس" جدلا واسعا بعد نشره تغريدة غريبة عبر حسابه إثر تتويج الهلال بالدوري السعودي.

وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.

واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليا.