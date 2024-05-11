بعرق جبينك.. تغريدة مثيرة من النصر السعودي بعد تتويج الهلال (صورة)
أثار الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على منصة "إكس" جدلا واسعا بعد نشره تغريدة غريبة عبر حسابه إثر تتويج الهلال بالدوري السعودي.
وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.
ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.
واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليا.
ونشر حساب النصر صورا لاحتفال براعـم النصر 15 سنة بتتويجهم أبطالًا للدوري السعودي بعد الفوز على الأهلي برباعية.
وعلق حساب "العالمي": "افرح إن حضرت عـدالة المنافسـة، واحتفـل فقد تُوِجـت بعرق جبينك، مبادئ نُرسخها في أبطال المستقبـل".
ونالت التغريدة استغراب الجماهير لشعورهم أن الحساب يريد إيصال رسالة غير مباشرة بأن لقب الدوري السعودي للمحترفين تم تحقيقه دون غياب عدالة للمنافسة، فيما استنكر آخرون موقف الحساب الرسمي مشددين على أنه كان يجب عليه تهنئة غريمه التقليدي.
وذكرت شركة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن هذه المرة الثالثة التي يحسم فيها الهلال لقب دوري المحترفين بفوزه على الحزم بعد موسمي 2009-2010 و2019-2020.
كما أنها المرة الثانية التي يحسم فيها اللقب قبل ثلاث مباريات على النهاية بعد موسم 2009-2010.
ويحظى الهلال بفرصة تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعدما حسم لقبي الدوري وكأس السوبر السعودية، وسيواجه النصر في نهائي كأس الملك.