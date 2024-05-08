بنزيما يدعم مهاجم ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ (صورة)

دعّم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، زميله في فريقه السابق ريال مدريد، قبيل مواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد وبايرن ميونخ تعادلا بنتيجة 2/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة ميونخ الأسبوع الماضي.

ونشر بنزيما صورة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، عبر حساب الأول على منصة "إنستغرام" وكتب عليها رسائل دعم لزميله السابق قبيل مواجهة، اليوم، الحاسمة.