بنزيما يدعم مهاجم ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ (صورة)
دعّم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، زميله في فريقه السابق ريال مدريد، قبيل مواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد وبايرن ميونخ تعادلا بنتيجة 2/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة ميونخ الأسبوع الماضي.
ونشر بنزيما صورة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، عبر حساب الأول على منصة "إنستغرام" وكتب عليها رسائل دعم لزميله السابق قبيل مواجهة، اليوم، الحاسمة.
وحسم ريال لقب الدوري الإسباني، مطلع الأسبوع، قبل 4 مباريات على النهاية، لكن ذلك لم يمنع أنشيلوتي من توجيه انتقادات شديدة لأداء فريقه في التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.
ويحاول الفريق الإسباني الذي يسعى إلى الفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه لتعزيز الرقم القياسي، والوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة 18 والتاسعة في المسمّى الحديث للبطولة.
أما بايرن ميونخ الفائز باللقب الأوروبي 6 مرات، فقد تأهل لقبل النهائي هذا الموسم لأول مرة منذ تتويجه الأخير باللقب في موسم 2020/2019.