مدرب البحرين كاد أن يحتفل مع الحكم الرابع بالفوز على ماليزيا (فيديو)

في لقطة طريفة، كاد أن يحتفل خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، بالفوز الثمين على حساب ماليزيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في كأس آسيا 2023.

واقتنص منتخب البحرين فوزا ثمينا على حساب ماليزيا بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا.

وأحرز علي مدن الهدف الوحيد في الدقيقة 90، ليرفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الأردن وكوريا الجنوبية.