مدرب البحرين كاد أن يحتفل مع الحكم الرابع بالفوز على ماليزيا (فيديو)
في لقطة طريفة، كاد أن يحتفل خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، بالفوز الثمين على حساب ماليزيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في كأس آسيا 2023.
واقتنص منتخب البحرين فوزا ثمينا على حساب ماليزيا بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا.
وأحرز علي مدن الهدف الوحيد في الدقيقة 90، ليرفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الأردن وكوريا الجنوبية.
وفور إحراز الهدف انتفضت دكة بدلاء البحرين للاحتفال بشكل جنوني، وظل مدرب البحرين خوان بيتزي يركض حوله، حتى واجه الحكم الرابع واتجه إليه لاحتضانه، لكن الحكم أشار له بضرورة التوقف عما يفعله، ليبتعد عنه المدرب ويحتضن أعضاء الجهاز الفني للبحرين.
وتحتل البحرين المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط متفوقة على ماليزيا متذيلة الترتيب دون نقاط.
ويتصدر الأردن المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية بعد تعادلهما 2-2 في وقت سابق اليوم.
وتعززت آمال البحرين في بلوغ دور الـ16 بعدما حصدت أول 3 نقاط في البطولة إثر خسارتها في الجولة الأولى 3-1 أمام كوريا الجنوبية.
وتختتم البحرين مبارياتها في دور المجموعات، يوم الخميس المقبل أمام الأردن، فيما تلعب ماليزيا مع كوريا الجنوبية في اليوم ذاته.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في المجموعات الست إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.