ألمانيا تنتزع فوزا مثيرا من اليونان في آخر ودية قبل استضافة أمم أوروبا

عدلت ألمانيا مستضيفة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 تأخرها بهدف أمام اليونان، قبل أن تنتزع الفوز 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة الودية التي دارت الجمعة بين المنتخبين وشهدت اداء باهتا من أصحاب الأرض قبل أسبوع على انطلاق يورو 2024 الجمعة المقبل.

وفي أداء مليء بالأخطاء في الشوط الأول، فقد أصحاب الأرض الكرة في كثير من الأحيان، وحصل اليونانيون على فرصة ذهبية في الدقيقة السادسة، لكن محاولة كريستوس تزوليس المزدوجة من مسافة قريبة تصدى لها حارس المرمى مانويل نوير.

وعجز نوير عن التصدي لتسديدة أخرى لتزوليس في الدقيقة 33 بعد أن فقد الدفاع الألماني الكرة في نصف ملعبه، حيث دفع حارس ألمانيا الكرة في اتجاه جيورجوس ماسوراس ليسددها في الشباك.

ونجح منتخب ألمانيا في هز الشباك في الدقيقة 43 عن طريق المهاجم كاي هافرتس قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبدأت ألمانيا في الضغط بشكل أكبر بعد الاستراحة وأجرى المدرب يوليان ناغلزمان خمسة تغييرات في الشوط الثاني وبدأ في الضغط على الضيوف.

وتحسن أداء هافرتس في الدقيقة 55، بعدما سجل هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية.

وكادت اليونان أن ترد من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 لكن نوير أنقذ الفريق مرة أخرى قبل أن يطلق بنجامين هنريكس تسديدة صاروخية من 20 مترا ارتدت من العارضة.