رسميًا: رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة عن منصبه

ونشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله رحيل ماتيو أليماني عن النادي يوم 30 يونيو المقبل.

وقال برشلونة في بيانه إن سبب رحيل ماتيو هو البدء بمشروع احترافي جديد، رغم أن عقده يستمر مع النادي حتى 2024.

وأكد برشلونة أن خوان لابورتا رئيس النادي وافق على مغادرة أليماني بعد تأكيد الأخير إكمال عمله مع الفريق الكتالوني فيما يخص فترة الانتقالات الصيفية كاملة.

كما ستتم استشارة ماتيو أليماني عندما يطلب النادي ذلك.