رسميًا: رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة عن منصبه
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني، في نهاية الموسم الحالي.
ونشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله رحيل ماتيو أليماني عن النادي يوم 30 يونيو المقبل.
وقال برشلونة في بيانه إن سبب رحيل ماتيو هو البدء بمشروع احترافي جديد، رغم أن عقده يستمر مع النادي حتى 2024.
وأكد برشلونة أن خوان لابورتا رئيس النادي وافق على مغادرة أليماني بعد تأكيد الأخير إكمال عمله مع الفريق الكتالوني فيما يخص فترة الانتقالات الصيفية كاملة.
كما ستتم استشارة ماتيو أليماني عندما يطلب النادي ذلك.
يذكر أن برشلونة اقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه أوساسونا 1 -صفر، يوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
وعلى ملعب كامب نو، حسم برشلونة فوزه على أوساسونا بهدف سجله المدافع خوردي ألبا قبل 5 دقائق من النهاية.
الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.