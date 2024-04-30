تهور غريب من أنشيلوتي قبل مواجهة بايرن ميونخ (صورة)

اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد قرارًا غير معتاد قبل مواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز أرينا".

ريال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

بينما بايرن ميونخ، اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وجاء القرار المتهور من أنشيلوتي بإعلانه التشكيلة الرسمية لفريق قبيل انطلاق المباراة بحوالي الساعتين، وهو أمر غير معتاد من المدربين حول العالم، إذ يتم الكشف عن التشكيلات الرسمية قبل المواجهة بساعة على الأقل.