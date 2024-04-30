تهور غريب من أنشيلوتي قبل مواجهة بايرن ميونخ (صورة)
اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد قرارًا غير معتاد قبل مواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز أرينا".
ريال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.
بينما بايرن ميونخ، اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.
وجاء القرار المتهور من أنشيلوتي بإعلانه التشكيلة الرسمية لفريق قبيل انطلاق المباراة بحوالي الساعتين، وهو أمر غير معتاد من المدربين حول العالم، إذ يتم الكشف عن التشكيلات الرسمية قبل المواجهة بساعة على الأقل.
وجاءت التشكيلة الرسمية، كالتالي: لونين، ميندي - ناتشو - روديغر - فاسكيز، توني كروس - تشواميني - فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور - رودريغو.
والتقى الفريقان 26 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنغي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وتعد تلك المباراة الثامنة التي تجمع الملكي والبافاري في الدور نصف النهائي من المسابقة.
ويعود آخر انتصار لبايرن ميونيخ على ريال مدريد إلى العام 2012، عندما أقصى "البافاري" ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نتيجتي 2-1 و1-2، ثم الانتصار بركلات الترجيح.
ولم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر في 7، وتعادل في 3 مناسبات.