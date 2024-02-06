أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية (فيديو)
سجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ستاد أحمد بن علي في الريان، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023.
وجاء الهدف الأول للمنتخب الأردني في الدقيقة 52 من الشوط الثاني بمهارة رائعة من يزن النعيمات، الذي سدد الكرة في شباك حارس كوريا الجنوبية.
وفي الدقيقة 65 سجل موسى التعمري الهدف الثاني للمنتخب الأردني بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وكان منتخب الأردن تأهل من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفوزه في الجولة الأولى على ماليزيا 4-0، وتعادله مع كوريا الجنوبية 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين في الجولة الثالثة 0-1، وفي دور الـ16 تمكن من تحقيق الفوز على العراق 3-2، ثم تغلب في ربع النهائي على طاجيكستان 1-0.
أما المنتخب الكوري، فقد تأهل وصيف المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وفاز على البحرين 3-1، ثم تعادل مع الأردن 2-2، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع ماليزيا 3-3، فيما فاز في دور الـ16 على السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 1-1، كما فاز في ربع النهائي على أستراليا 2-1 بعد خوض شوطين إضافيين.
وسينتظر الفائز من مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية، الفائز من مواجهة إيران وقطر المضيفة وحاملة اللقب، غدًا الأربعاء.