أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية (فيديو)

وكان منتخب الأردن تأهل من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفوزه في الجولة الأولى على ماليزيا 4-0، وتعادله مع كوريا الجنوبية 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين في الجولة الثالثة 0-1، وفي دور الـ16 تمكن من تحقيق الفوز على العراق 3-2، ثم تغلب في ربع النهائي على طاجيكستان 1-0.

أما المنتخب الكوري، فقد تأهل وصيف المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وفاز على البحرين 3-1، ثم تعادل مع الأردن 2-2، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع ماليزيا 3-3، فيما فاز في دور الـ16 على السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 1-1، كما فاز في ربع النهائي على أستراليا 2-1 بعد خوض شوطين إضافيين.

وسينتظر الفائز من مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية، الفائز من مواجهة إيران وقطر المضيفة وحاملة اللقب، غدًا الأربعاء.