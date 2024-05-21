رد صارم من شقيق بنزيما على أنباء مغادرته الاتحاد السعودي
حسم جريسي، شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، مصير شقيقه مع النادي الجداوي، بعد تقارير خرجت تفيد برغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل.
شبكة (relevo) الإسبانية، نشرت تقريرًا أمس الاثنين، قالت فيه استقر كريم بنزيما النجم الفرنسي على خطوة جديدة في مشواره الكروي بالرحيل عن فريقه الاتحاد السعودي.
وقالت الشبكة إن بنزيما أصبح نادمًا على مغادرة ريال مدريد والرحيل للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، وهو ما صرح به لأصدقائه الذين التقى بهم مرة أخرى في زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
وردَّ جريسي شقيق بنزيما بشكل صارم على هذا التقرير، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، صورة بنزيما بقميص نادي الاتحاد.
وأرفق جريسي منشورة بكلمة (fake) في إشارة إلى زيف التقارير التي تحدثت عن رغبة شقيقه في الرحيل.
ولم يشارك بنزيما مع الاتحاد منذ يوم الـ20 من أبريل الماضي؛ بسبب الإصابة التي تعرَّض لها.
وشارك المهاجم الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، في 21 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 7 لزملائه.
وأحرز بنزيما إجمالًا هذا الموسم 13 هدفًا بقميص الاتحاد في جميع البطولات.