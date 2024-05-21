رد صارم من شقيق بنزيما على أنباء مغادرته الاتحاد السعودي

شبكة (relevo) الإسبانية، نشرت تقريرًا أمس الاثنين، قالت فيه استقر كريم بنزيما النجم الفرنسي على خطوة جديدة في مشواره الكروي بالرحيل عن فريقه الاتحاد السعودي.

وقالت الشبكة إن بنزيما أصبح نادمًا على مغادرة ريال مدريد والرحيل للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، وهو ما صرح به لأصدقائه الذين التقى بهم مرة أخرى في زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.

وردَّ جريسي شقيق بنزيما بشكل صارم على هذا التقرير، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، صورة بنزيما بقميص نادي الاتحاد.

وأرفق جريسي منشورة بكلمة (fake) في إشارة إلى زيف التقارير التي تحدثت عن رغبة شقيقه في الرحيل.