مفاجأة.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم كأس آسيا

وسجل أيمن حسين ستة أهداف في كأس الأمم الآسيوية المقامة الآن في قطر، وهو هداف البطولة التي غادرها منتخب بلاده أمس بالخسارة أمام الأردن.

في السياق ذاته، اقترب اللاعب عبدالله السعيد نجم بيراميدز من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.