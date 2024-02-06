الأهلي السعودي يعير لاعبه إلى طرابزون

ويلعب أليوسكي في مركز الظهير الأيسر، وانضم للأهلي في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب أليوسكي الموسم الماضي مع الأهلي 30 مباراة، مسجلا 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد صيف 2017 مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.