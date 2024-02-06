الأهلي السعودي يعير لاعبه إلى طرابزون
اتفقت إدارة النادي الأهلي السعودي مع طرابزون التركي على إعارة المقدوني إزجان أليوسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم المقبل.
أليوسكي خرج من قائمة الفريق بعد إصابته، وطلب نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من الإدارة تحديد مصيره، إما بإعادة قيده أو رحيله
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الأهلي اتفق مع طرابزون على تحمل النادي التركي كامل رواتب أليوسكي طوال مدة الإعارة.
وكان أليوسكي خرج من قائمة الفريق بعد إصابته، وطلب نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من الإدارة تحديد مصيره، إما بإعادة قيده أو رحيله.
ويلعب أليوسكي في مركز الظهير الأيسر، وانضم للأهلي في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب أليوسكي الموسم الماضي مع الأهلي 30 مباراة، مسجلا 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد صيف 2017 مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.