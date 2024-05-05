مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الأحد الترجي التونسي متصدر الدوري التونسي بالملعب التونسي، على ملعب الأخير، في الجولة السادسة من مرحلة الصراع على اللقب.

وفي الملاعب الأوروبية تستقطب قمة ليفربول وتوتنهام كل الأنظار في الدوري الإنجليزي فيما سيكون الموعد في الدوري الإيطالي مع مباراة أخرى مثيرة تجمع بين روما ويوفنتوس.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري التونسي:

الملعب التونسي ـ الترجي التونسي، الساعة 5:00 مساء، على قناة "الوطنية 1" التونسية

الدوري الإماراتي للمحترفين:

حتا ـ عجمان، الساعة 5:05 مساء، على قناة AD Sports 1 HD

بني ياس ـ الجزيرة الساعة 7:45 مساء،على قناة AD Sports 1 HD

الدوري المصري:

سموحة ـ الزمالك الساعة 7:00 مساء، على قناة ONE TIME SPORTS