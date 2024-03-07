رسميًّا.. تبرئة بيلينغهام من الإساءة لغرينوود

رسميًّا.. تبرئة بيلينغهام من الإساءة لغرينوود
أفلت الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد من العقوبة بسبب "إهانة مزعومة" موجهة إلى ميسون غرينوود، لاعب خيتافي خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني الشهر الماضي.
ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم القضية، وقرر أنه لا يوجد دليل موثوق به أدلى به بيلينغهام بملاحظة مسيئة لغرينوود.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" فقد طلب خيتافي من رابطة الدوري الإسباني إدراج كلمات بيلينغهام في تقرير المباراة.
وأوضحت أن بيلينغهام وصف مواطنه غرينوود بالـ"المغتصب".
وسبق أن تم إلقاء القبص على غرينوود في إنجلترا بتهمة العنف الجنسي خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، ما أبعده عن الفريق.
لكن بعد ذلك تم سحب الشكوى ضد اللاعب وغادر بعدها إلى خيتافي.
وأبلغت رابطة الدوري الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًّا بالحادثة.
وبحسب مصادر رسمية، فإنه بعد التحقيق في الصور المقدمة، "لا يمكن الاعتماد على ما قال بيلينغهام بشكل موثوق".
وبالتالي، لم يثبت أن بيلينغهام قال كلمة "مغتصب"، أو "قمامة" بشكل واضح.
وكان مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إهانة مزعومة من بيلينغهام لغرينوود خلال مباراة خيتافي وريال مدريد في الأول من فبراير، هو ما دفع النادي الأزرق إلى مطالبة مدير مباراة الدوري الإسباني بإدراج الادعاءات المزعومة في تقريره.
وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني إيقاف بيلينغهام مباراتين، بعد طرده أمام فالنسيا بسبب احتجاجه على هدف سجله بعد صافرة نهاية المباراة.
وسيغيب بيلينغهام عن مباراتي ريال مدريد أمام سيلتا فيغو وأوساسونا في الليغا.