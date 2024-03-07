رسميًّا.. تبرئة بيلينغهام من الإساءة لغرينوود

وسبق أن تم إلقاء القبص على غرينوود في إنجلترا بتهمة العنف الجنسي خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، ما أبعده عن الفريق.

لكن بعد ذلك تم سحب الشكوى ضد اللاعب وغادر بعدها إلى خيتافي.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًّا بالحادثة.

وبحسب مصادر رسمية، فإنه بعد التحقيق في الصور المقدمة، "لا يمكن الاعتماد على ما قال بيلينغهام بشكل موثوق".