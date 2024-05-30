لماذا أبدى مدرب فرنسا قلقه قبل بطولة أوروبا؟

وتلعب فرنسا، التي خاضت نهائي كأس العالم 2022، مباراتين وديتين أمام لوكسمبورج وكندا أوائل الشهر المقبل قبل بدء مشوارها في دور المجموعات بطولة أوروبا أمام النمسا يوم 17 يونيو حزيران.

وقال ديشان للصحفيين قبل بدء معسكر فرنسا: "لا يوجد شيء اسمه انعدام المخاطر، حتى مع شخص في أفضل مستوياته، لا يمكنك التأكد أبدا".

وأضاف: "لكن بصراحة، أنا لست ساحرا. لا يمكن تغيير أي شيء في الوقت المتاح (أمامي).. لكن إذا كان لدينا ثلاثة أسابيع للتحضير فإننا كنا سنقوم بأمور كانت ستغير الوضع. لكننا سنتأقلم ونكون متفائلين".

ولعبت فرنسا آخر مبارياتها في مارس الماضي، عندما خسرت أمام ألمانيا وتغلبت على تشيلي وديا على أرضها.

وواصل ديشان: "حللنا جميعا أن اللاعبين، في تجمع مارس، كانوا يعانون من إرهاق أكثر من المعتاد. وكان هذا مرتبطا بتوالي المباريات.. يمكن أن يكون هناك إرهاق جسدي وإرهاق نفسي.. وبغض النظر عن جميع الجوانب الأخرى، يمكن أن تكون الجاهزية عاملا حاسما".