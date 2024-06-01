ألقاه بعيدًا.. علي البليهي يثير جدلاً بتعامله مع وشاح النصر السعودي (فيديو)
أثار علي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، جدلاً جديدًا عقب مباراة فريقه أمام النصر، مساء الجمعة.
وحقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتصاره على النصر بركلات الترجيح، على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
وشهدت المباراة، تعرض البليهي، للطرد المباشر في الدقيقة 87، بعد اشتباكه مع سامي النجعي، لاعب النصر، دون كرة، مما أربك حسابات الهلال آنذاك وتسبب في استقبال هدف التعادل القاتل للعالمي.
والتقطت عدسات الجماهير الموجودة في المدرجات عقب المباراة فيديو يظهر فيه البليهي وهو يقف أمام جماهير النصر ومن ثم تم إلقاء "وشاح" يحمل شعار "العالمي"، ولكن البليهي أمسك الوشاح وألقى به بعيدًا، مما أثار غضب الجماهير.
ودائمًا ما يثير البليهي الجدل بسبب تصرفاته مع لاعبي أو جماهير النصر، وكان آخرها هو استفزازه للبرتغالي كريستيانو رنالدو في مواجهتهما السابقة، ما استدعى رونالدو للتدخل عليه بقوة ونال الكارت الأحمر.
واقتنص الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم، مواصلاً تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي، والسوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين.
كما حقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين وللموسم الثاني على التوالي.