حقيقة إصابة مصطفى شوبير

الإعلامي أحمد شوبير، والد مصطفى، ألمح إلى إصابة نجله، وقال: "يبدو أن مصطفى شوبير اشتكى من شيء في ظل وجود طبيب الفريق بجواره، ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تكون الأمور بسيطة".

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان للصحفيين، إن مصطفى شوبير سليم ولا يعاني من أية إصابة، وجاهز للمباراة القادمة بشكل طبيعي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد استبعد مصطفى شوبير من مواجهة نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العاصمة.