لاعب برشلونة يعتذر لزميله بعد حادثة مباراة باريس سان جيرمان
انتهت الخلافات التي اندلعت بشدة الأسبوع الماضي بين الأوروغواياني رونالد أراوخو والألماني إلكاي غوندوغان، لاعبي برشلونة الإسباني، في أعقاب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وفق ما أكده موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT) اليوم الإثنين.
وكان برشلونة تكبد خسارة مدوية (4 ـ 1) في ملعب كامب نو أمام باريس سان جيرمان ليغادر سباق دوري الأبطال، بعد أن كان بدأ مباراة الإياب متقدما بهدف دون رد، لكن طرد مدافعه رونالد أراوخو في الدقيقة 29 قلب المباراة بأكملها لمصلحة الفريق الباريسي؛ مما دفع الألماني غوندوغان إلى مهاجمة زميله وتحميله مسؤولية الهزيمة.
وذكر موقع "آر أم سي سبورت" أن إقصاء برشلونة أمام باريس سان جيرمان تسبب في خلافات حادة واتهامات متبادلة عبر وسائل الإعلام بين رونالد أراوخو وإلكاي غوندوغان، الذي انتقد طريقة تعامل زميله مع لقطة الطرد التي كانت نقطة التحول في المباراة.
وكان غوندوغان أكد أن زميله الأوروغواياني كان بإمكانه التصرف بشكل مختلف، على سبيل المثال من خلال السماح لباركولا بمواجهة حارس المرمى. ورد رونالد أراوخو على زميله عبر صحيفة سبورت اليومية الكاتالونية: "هناك قيم وقواعد في غرفة تبديل الملابس أعتقد أنه يجب احترامها"، في إشارة إلى أن ما صرح به غوندوغان يعتبر تقسيما للفريق وزعزعة لاستقراره.
أكد جول كوندي مدافع فريق برشلونة أن صفحة الخلاف بين أراوخو وغوندوغان أصبحت من الماضي
وأضاف المصدر بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، مساء الأحد، أن لاعب خط الوسط الألماني قدم اعتذاره لزميله وفق ما أكده في مقابلة مع شبكة ESPN عقب مباراة الريال.
وقال غوندوغان: "الأجواء جيدة، نحن نتطلع إلى المستقبل، أعتذر إن كان أحد قد أساء الفهم، نحن فريق واحد".
وبدوره، أشار المدافع الفرنسي لنادي برشلونة جول كوندي إلى انتهاء التوتر في غرفة تبديل الملابس، مؤكدا أن غوندوغان "لم يكن يريد إيذاء أحد، لقد تحدث اللاعبان في غرفة الملابس عن تلك الحادثة وتم طي الخلاف نهائيا".
يشار إلى أن برشلونة خسر تقريبا ثاني رهاناته هذا الموسم في أسبوع واحد، وذلك بالخسارة أمام المتصدر ريال مدريد واتساع الفارق بينهما إلى 11 نقطة كاملة.