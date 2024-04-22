لاعب برشلونة يعتذر لزميله بعد حادثة مباراة باريس سان جيرمان

انتهت الخلافات التي اندلعت بشدة الأسبوع الماضي بين الأوروغواياني رونالد أراوخو والألماني إلكاي غوندوغان، لاعبي برشلونة الإسباني، في أعقاب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وفق ما أكده موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT) اليوم الإثنين.

وكان برشلونة تكبد خسارة مدوية (4 ـ 1) في ملعب كامب نو أمام باريس سان جيرمان ليغادر سباق دوري الأبطال، بعد أن كان بدأ مباراة الإياب متقدما بهدف دون رد، لكن طرد مدافعه رونالد أراوخو في الدقيقة 29 قلب المباراة بأكملها لمصلحة الفريق الباريسي؛ مما دفع الألماني غوندوغان إلى مهاجمة زميله وتحميله مسؤولية الهزيمة.

وذكر موقع "آر أم سي سبورت" أن إقصاء برشلونة أمام باريس سان جيرمان تسبب في خلافات حادة واتهامات متبادلة عبر وسائل الإعلام بين رونالد أراوخو وإلكاي غوندوغان، الذي انتقد طريقة تعامل زميله مع لقطة الطرد التي كانت نقطة التحول في المباراة.

وكان غوندوغان أكد أن زميله الأوروغواياني كان بإمكانه التصرف بشكل مختلف، على سبيل المثال من خلال السماح لباركولا بمواجهة حارس المرمى. ورد رونالد أراوخو على زميله عبر صحيفة سبورت اليومية الكاتالونية: "هناك قيم وقواعد في غرفة تبديل الملابس أعتقد أنه يجب احترامها"، في إشارة إلى أن ما صرح به غوندوغان يعتبر تقسيما للفريق وزعزعة لاستقراره.