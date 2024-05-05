رياضة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في توتنهام
قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز 4 - 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في المرحلة الـ36 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 16 عبر ضربة رأس رائعة، ليصل إلى هدفه التاسع في مرمى توتنهام بالبريميرليغ.
وأصبح صلاح أكثر لاعبي (الريدز) تسجيلاً للأهداف في شباك الفريق الأبيض في البطولة، متفوقًا على روجر هانت، وكيني دالغليش، وإيان راش، أساطير الفريق الأحمر الذين أحرزوا 8 أهداف.
ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي إلى 18 هدفًا في الموسم الحالي، ليحتل المركز الخامس حاليا بقائمة الهدافين، بفارق 7 أهداف خلف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: