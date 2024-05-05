ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في توتنهام

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز 4 - 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في المرحلة الـ36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 16 عبر ضربة رأس رائعة، ليصل إلى هدفه التاسع في مرمى توتنهام بالبريميرليغ.