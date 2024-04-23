رقم سلبي تاريخي لستيفانو بيولي في ديربي ميلانو

وصل ستيفانو بيولي مدرب ميلان إلى رقم سلبي تاريخي بعد خسارة الفريق 1/2 أمام جاره إنتر ميلان، الأحد، في الدوري الإيطالي.

وسجل إنتر ميلان هدفا في كل شوط ليفوز 2/1 ويضمن التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن ستيفانو بيولي أصبح المدرب صاحب أكبر عدد من الخسائر في تاريخ ديربي ميلانو في جميع المسابقات برصيد 10 خسائر.

كما بات بيولي أول مدرب يخسر 6 مباريات ديربي على التوالي مع ميلان.

وفاز إنتر ميلان على ميلان في آخر ست مباريات بواقع ثلاث مرات في الدوري الإيطالي ومرتين في دوري أبطال أوروبا ومرة في كأس السوبر الإيطالي.