رقم سلبي تاريخي لستيفانو بيولي في ديربي ميلانو
وصل ستيفانو بيولي مدرب ميلان إلى رقم سلبي تاريخي بعد خسارة الفريق 1/2 أمام جاره إنتر ميلان، الأحد، في الدوري الإيطالي.
وسجل إنتر ميلان هدفا في كل شوط ليفوز 2/1 ويضمن التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن ستيفانو بيولي أصبح المدرب صاحب أكبر عدد من الخسائر في تاريخ ديربي ميلانو في جميع المسابقات برصيد 10 خسائر.
كما بات بيولي أول مدرب يخسر 6 مباريات ديربي على التوالي مع ميلان.
وفاز إنتر ميلان على ميلان في آخر ست مباريات بواقع ثلاث مرات في الدوري الإيطالي ومرتين في دوري أبطال أوروبا ومرة في كأس السوبر الإيطالي.
وجاءت الخسائر بواقع 3/0، و1/0، و2/0، و1/0، و5/1، و2/1.
وتوج إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي للمرة الـ20 كثاني أكثر فريق تتويجا باللقب بعد يوفنتوس الذي نال اللقب 36 مرة، مقابل 19 تتويجا لميلان.
وسيلعب ميلان يوم السبت مع يوفنتوس.
وتولى بيولي البالغ من العمر 58 عاما تدريب ميلان في أكتوبر 2019 وينتهي عقده في يونيو 2025.
وأدار بيولي لميلان 235 مباراة فاز في 131منها وتعادل 53 مرة وخسر 51 مرة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيولي أدار 30 مباراة أمام إنتر ميلان بينها 15 مع ميلان، فاز في سبع منها وتعادل ست مرات وخسر 17 مرة.
يشار إلى أن بيولي قاد ميلان للتتويج بقب الدوري الإيطالي موسم 2021/2022 بعد غياب طويل.