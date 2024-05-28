مطلوب في النصر السعودي.. تين هاغ يتشاجر مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد
دخل الهولندي إيرك تين هاغ ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ، في صدام مع أحد نجوم الفريق عقب لقاء مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتُوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في اللقاء النهائي.
وكشفت شبكة (جول) البرازيلية عن مشادة قوية نشبت بين البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاغ بعد قرار الاعتماد على المغربي سفيان أمرابط لاعب الوسط في مباراة مانشستر سيتي.
وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن كاسيميرو أبدى غضبه العارم من تصرف تين هاغ الذي اعتمد عليه، مؤخرًا، في مركز قلب الدفاع وليس الوسط المدافع في ظل غيابات بالجملة ضربت صفوف الفريق.
واشتكى كاسيميرو، مؤخرًا، من سوء معاملة تين هاغ، وأصبح مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف عملاق أولد ترافورد.
وربطت بعض التقارير الصحفية بين كاسيميرو والرحيل إلى نادي النصر السعودي ليجاور زميله الأسبق كريستيانو رونالدو الذي لعب بجواره في صفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى.
ولم تتضح الرؤية حول مستقبل كاسيميرو مع مانشستر يونايتد وحقيقة رحيله للدوري السعودي.