مطلوب في النصر السعودي.. تين هاغ يتشاجر مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد

وكشفت شبكة (جول) البرازيلية عن مشادة قوية نشبت بين البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاغ بعد قرار الاعتماد على المغربي سفيان أمرابط لاعب الوسط في مباراة مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن كاسيميرو أبدى غضبه العارم من تصرف تين هاغ الذي اعتمد عليه، مؤخرًا، في مركز قلب الدفاع وليس الوسط المدافع في ظل غيابات بالجملة ضربت صفوف الفريق.

واشتكى كاسيميرو، مؤخرًا، من سوء معاملة تين هاغ، وأصبح مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف عملاق أولد ترافورد.