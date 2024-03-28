مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحل فريق حتا ضيفاً على النصر عليه دوري أدنوك للمحترفين اليوم الخميس ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإماراتي.

يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 22 نقطة، بينما يحتل حتا المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

بينما يلتقي بني ياس وفريق الإمارات في لقاء بنفس الجولة، وذلك بعد التوقف الدولي في "أيام الفيفا"

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

النصر – حتا 21:00 مساء - دبي الرياضية 1

الإمارات - بني ياس 21: مساء - دبي الرياضية 2