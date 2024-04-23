لاعبة أهلي حلب لكرة السلة تبكي بعد تعرضها لإهانات من جمهور الوحدة (فيديو)

أعربت آنا أصلانيان، لاعبة فريق أهلي حلب السوري لكرة السلة، عن غضبها الشديد بعدما تعرضت لمضايقات هي وزميلاتها من قبل جمهور الوحدة، مؤكدة أنهم وجهوا شتائم للاعبات وقاموا بطردهن من صالة "الفيحاء" بعد مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية.

وقالت آنا أصلانيان، في تصريحات إذاعية وهي تبكي، إن جمهور الوحدة انتظرهن على الأبواب قبل نهاية اللقاء وقاموا بتوجيه إهانات سيئة لهن.