لاعبة أهلي حلب لكرة السلة تبكي بعد تعرضها لإهانات من جمهور الوحدة (فيديو)
أعربت آنا أصلانيان، لاعبة فريق أهلي حلب السوري لكرة السلة، عن غضبها الشديد بعدما تعرضت لمضايقات هي وزميلاتها من قبل جمهور الوحدة، مؤكدة أنهم وجهوا شتائم للاعبات وقاموا بطردهن من صالة "الفيحاء" بعد مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية.
وقالت آنا أصلانيان، في تصريحات إذاعية وهي تبكي، إن جمهور الوحدة انتظرهن على الأبواب قبل نهاية اللقاء وقاموا بتوجيه إهانات سيئة لهن.
وأضافت: "شجع فريقك باحترام وخاصة فئة السيدات، ومتأكدة أن من رددوا هذه الهتافات هم فئة قليلة لا يمثلون جمهور الوحدة كله، ولكن في النهاية عيب ما حدث"، قبل أن تدخل في نوبة بكاء وتترك اللقاء متوجهةً إلى غرفة تبديل الملابس مع فريقها.
ووفقا لتقارير إعلامية سورية، فإن أغلب الهتافات التي تعرضت لها اللاعبات من المدرجات كانت "على البيت" و”مكانكم المطبخ".
وكان اللقاء قد انتهى بفوز سيدات الوحدة على أهلي حلب بنتيجة (74-71)، والتأهل لنهائي مسابقة كأس الجمهورية.