كيف تحوّل حلم البروز في "الليغا" إلى كابوس لنجم منتخب تونس؟

ورغم أن نادي إيفرتون عرض على إدارة المان يونايتد التعاقد مع اللاعب التونسي إما بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، إلا أن المطاف انتهى بصاحب الـ21 عاما معارا إلى الفريق الأندلسي الذي بدأ الموسم بشكل سيئ جدا في الليغا الإسبانية.

وتعاقد إشبيلية مع المجبري حتى موفى يونيو 2024، مع خيار ضمه بشكل رسمي في نهاية الموسم مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، لكن المؤشرات التي أوردتها "الصن" تؤكد أنه سيعود إلى ملعب أولد ترافورد قريبا لتبدأ مرحلة جديدة من محاولة إثبات الذات.

وكان مدرب إشبيلية كشف في حديث سابق أنه سيمنح حنبعل المجبري بعض الوقت "لكي يعرف مكانه والدور المطلوب منه تحديدا" وفق قوله.

وقال فلوريس مدرب واتفورد الإنجليزي السابق: "تحدثت معه وشاهدت دقائقه الأولى في جيرونا، سنمنحه المساحة اللازمة ليفهم أين هو، وأنه في إشبيلية وما يعنيه ذلك، عليه أن يعرف مكانه، لقد تحدثنا معه ونعتقد أنه يجب أن يكون لديه بعض الوقت للتعلم، ولكي يرى الأشياء من الخارج وبعد ذلك سيعود إلى الفريق".

وشارك المجبري، الذي انطلقت مسيرته الكروية من نادي باريس أف سي الفرنسي، في 4 مباريات فقط مع إشبيلية بينما جمع نحو 92 دقيقة في جميعها.

أما مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، فقد شارك اللاعب الذي ولد في فرنسا لأبوين تونسيين، في 10 مباريات تحت قيادة إريك تين هاغ خلال النصف الأول الموسم الجاري.