تركي آل الشيخ يشوق جمهور الهلال السعودي
يبدو أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعوية، يعتزم تنظيم احتفالية ضخمة لنادي الهلال، تزامنا مع تتويج الموسم المنتهي بـ3 بطولات.
ونشر تركي آل الشيخ تغريدة مقتضبة عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "موسم الرياض والهلال.. قريبا".
ولم يكشف آل الشيخ عن المزيد من التفاصيل بشأن ما كتبه، ولكن توقع العديد من المتابعين بأن يتم تنظيم احتفالية ضخمة للهلال بسبب الإنجازات التي حققها في الموسم المنتهي.
وبعدما حقق الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، جمع بذلك ألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر خلال موسم واحد للمرة الأولى في تاريخه.
كما حقق فريق الهلال إنجازات تاريخية في موسم دوري روشن السعودي 2023-2024، الذي اختتم في 27 مايو، مسجلاً أرقامًا قياسية عديدة.
وأنهى الهلال الموسم برصيد 96 نقطة، وبنسبة انتصارات بلغت 91% (31 انتصارًا من 34 مباراة)، قادته لتحقيق أعلى معدل نقاط اقترب من 95%، متربعاً على عرش الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، وهو أكبر فارق يُسجل في تاريخ الدوري.
ولم يكتفِ الهلال بتحقيق أعلى نسبة من النقاط والانتصارات، بل حطم كذلك الرقم القياسي في أطول سلسلة انتصارات متتالية بواقع 24 انتصارًا، ويتضمن ذلك رقمًا جديدًا في الدوري بلغ 16 انتصارًا على أرضه.
وللمرة الأولى في تاريخ الدوري، ينهي أحد الفرق الموسم بتسجيل أكثر من 100 هدف، إذ سجل الهلال 101 هدف، موازياً تفوقه بتسجيل أكبر فوز عبر تاريخ الدوري بنتيجة 9-0 أمام الحزم.