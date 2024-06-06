تركي آل الشيخ يشوق جمهور الهلال السعودي

يبدو أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعوية، يعتزم تنظيم احتفالية ضخمة لنادي الهلال، تزامنا مع تتويج الموسم المنتهي بـ3 بطولات.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة مقتضبة عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "موسم الرياض والهلال.. قريبا".

ولم يكشف آل الشيخ عن المزيد من التفاصيل بشأن ما كتبه، ولكن توقع العديد من المتابعين بأن يتم تنظيم احتفالية ضخمة للهلال بسبب الإنجازات التي حققها في الموسم المنتهي.

وبعدما حقق الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، جمع بذلك ألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر خلال موسم واحد للمرة الأولى في تاريخه.