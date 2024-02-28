مبابي يرفض منزل "أساطير ريال مدريد"

لا يوجد حديث الآن مع قرب الميركاتو الصيفي إلا عن اقتراب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى ريال مدريد، والتفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وكانت تقارير صحفية موثقة، أكدت اتخاذ مبابي قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم الموافقة على بند إضافة الموسم الجديد مع الفريق.

كما أشارت التقارير إلى راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار.

ولكن أحدث هذه الروايات التي انطلقت جاءت من برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، والمشهور دائمًا برصد تحركات وأخبار مبابي واقترابه من الفريق الملكي.