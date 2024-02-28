مبابي يرفض منزل "أساطير ريال مدريد"
لا يوجد حديث الآن مع قرب الميركاتو الصيفي إلا عن اقتراب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى ريال مدريد، والتفاصيل المتعلقة بالصفقة.
وكانت تقارير صحفية موثقة، أكدت اتخاذ مبابي قراره بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم الموافقة على بند إضافة الموسم الجديد مع الفريق.
كما أشارت التقارير إلى راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار.
ولكن أحدث هذه الروايات التي انطلقت جاءت من برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، والمشهور دائمًا برصد تحركات وأخبار مبابي واقترابه من الفريق الملكي.
ووفقًا للبرنامج، فإن سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، عرض على مبابي شراء منزله الذي اشتراه من الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو عندما وصل إلى "الميرنغي" قبل 18 عامًا، وتبلغ قيمته 6 ملايين يورو، كونه لا يتواجد به حاليًّا ويفضل البقاء في منزله الآخر المتواجد في منطقة "لا موراليخا"، وهو المكان الذي يعيش فيه عادة عندما يكون في مدريد وتقطن فيه عائلته.
ولكن البرنامج أوضح، أن مبابي رفض "منزل الأساطير"، مبديًا اهتمامه بالمنزل القديم لراموس، الذي تعيش فيه عائلة اللاعب حاليًّا.
وأضاف التقرير: "أعجب مبابي بالمنزل الذي تعيش فيه عائلة راموس بسبب الأمان الذي تتمتع به المنطقة هناك، وتبلغ تكلفته 25 مليون يورو".
ولفت البرنامج إلى أن راموس حال قيامه باتخاذ خطوة بيع منزله الحالي إلى مبابي، فذلك سيعود إلى أن نجم ريال مدريد السابق لديه بالفعل قطعة أرض أخرى سيبني عليها منزلًا جديدًا.
مبابي في قصر الإليزيه
وكان أحدث ظهور لمبابي، مساء أمس الثلاثاء، خلال حضوره مأدبة عشاء أقيمت في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.
ووفقًا لراديو "مونت كارلو"، فإن ماكرون رئيس فرنسا تحدث مع مبابي أمام أمير قطر، وقال له مازحًا: "سوف تخلقون لنا المزيد من المشاكل".
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.