رسميا.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)

أعلن النجم الفرنسي وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، رسميا، رحيله عن النادي الباريسي، مؤكدا أنه اختار وجهته الجديدة، والفريق الذي سيلعب لفائدته في الموسم المقبل.

وبعد أسابيع من تداول أخبار مغادرته فريق العاصمة الفرنسية نحو ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية عقده في أواخر يونيو المقبل، ظهر مبابي في مقطع فيديو بعد أيام قليلة من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا (أمام بروسيا دورتموند)، ليكشف رسميا نهاية مغامرته مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد 8 سنوات بذل فيها جهده لإسعاد مشجعي النادي.

ولم يكشف هداف دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (8 أهداف في 11 مباراة) عن فريقه القادم، فيما قال إنه سيخوض الأحد على ملعب حديقة الأمراء في باريس آخر مباراة له بألوان النادي، وستكون أمام تولوز، ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي الممتاز، التي سيتسلم فيها ورفاقه رمز البطولة.