رسميا.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)
أعلن النجم الفرنسي وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، رسميا، رحيله عن النادي الباريسي، مؤكدا أنه اختار وجهته الجديدة، والفريق الذي سيلعب لفائدته في الموسم المقبل.
وبعد أسابيع من تداول أخبار مغادرته فريق العاصمة الفرنسية نحو ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية عقده في أواخر يونيو المقبل، ظهر مبابي في مقطع فيديو بعد أيام قليلة من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا (أمام بروسيا دورتموند)، ليكشف رسميا نهاية مغامرته مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد 8 سنوات بذل فيها جهده لإسعاد مشجعي النادي.
ولم يكشف هداف دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (8 أهداف في 11 مباراة) عن فريقه القادم، فيما قال إنه سيخوض الأحد على ملعب حديقة الأمراء في باريس آخر مباراة له بألوان النادي، وستكون أمام تولوز، ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي الممتاز، التي سيتسلم فيها ورفاقه رمز البطولة.
وقال مبابي: "أعلن رسميا أن هذا الموسم هو الأخير لي مع البي آس جي، قررت أن لا أجدد عقدي وستكون مباراة الأحد المقبل الأخيرة لي مع النادي الذي انتقلت إليه منذ 8 سنوات، وصنعت معه بعض الأمجاد، أشكر زملائي اللاعبين، والمدربين أيضا، ماوريسيو بوكيتينو وكريستوف غالتييه وتوماس توخيل ولويس إنريكي، وليوناردو وكامبوس والجميع، من معدين بدنيين وكل الموظفين، وسائقي الحافلة، كل من عمل في باريس سان جيرمان أشكره على هذه السنوات الرائعة."
وتابع هداف الدوري الفرنسي حتى الآن، خلال الموسم الجاري قوله: "سأخوض تحديا جديدا خارج فرنسا، أنا الآن لاعب خارج باريس ولكني مشجع للبي آس جي منذ هذه اللحظة، سأتابع كل المباريات، خلال سنواتي هنا لم أسعَ يوما إلى التهاون، ولكن لي خصالي ونقائصي أيضا.. أشكركم جميعا."
ولعب مبابي (25 عاما) في باريس سان جيرمان بين عامي 2017 و2023، وخاض 375 مباراة سجل خلالها ما يزيد على 280 هدفا، كما توج بلقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات.