رسالة أحمد رفعت للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك

ويلتقي الزمالك، مساء الأحد المقبل، مع فريق مودرن فيوتشر في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية على ملعب السلام.

بينما تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، على استاد القاهرة.