رسالة أحمد رفعت للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك
وجّه أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، رسالة إلى زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.
اللاعب اختتم المرحلة الأولى لعلاجه وتم نقله إلى مستشفى وادي النيل في القاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات، بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.
وقال تامر مصطفى مدرب فيوتشر في تصريحات تلفزيونية إنه زار أحمد رفعت في المستشفى عقب نقله إلى القاهرة، وحالته الصحية أفضل.
وأوضح: "رفعت كلامه قليل جدًا.. الزيارة لم تستغرق سوى دقيقة واحدة بسبب وجوده في الرعاية".
واختتم: "أحمد رفعت حرص على الاطمئنان على الفريق، وتمنّى لزملائه التوفيق في مواجهة الزمالك".
ويلتقي الزمالك، مساء الأحد المقبل، مع فريق مودرن فيوتشر في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية على ملعب السلام.
بينما تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، على استاد القاهرة.