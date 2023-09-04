سيلينا غوميز تتفاعل بشكل رائع مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)
تواجدت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز ضمن أبرز المشاهير في المدرجات لمشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس، في المواجهة التي جمعتهما، فجر الاثنين، بالدوري الأمريكي.
وتفاعلت سيلينا غوميز بشكل رائع في إحدى اللقطات مع فرصة أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 37، حيث انفرد بالمرمى وسدد الكرة ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها في اللحظة الأخيرة، لتظهر الفنانة الأمريكية علامات الدهشة على وجهها.
وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.
وصنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.
ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة الـ 14.
وهذا هو الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو الماضي الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي-المكسيكي.
وبهذا الفوز احتل إنتر ميامي المركز الـ14 في جدول الدوري الأمريكي، المجموعة الشرقية، برصيد 25 نقطة.
بينما تواجد لوس أنجلوس في المركز الثالث في المجموعة الغربية في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 40 نقطة.
وخاض ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن 11 مباراة سجل فيها 11 هدفا، محققا 10 انتصارات وصنع 5 أهداف منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان، في شهر يوليو الماضي.