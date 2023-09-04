سيلينا غوميز تتفاعل بشكل رائع مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)

تواجدت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز ضمن أبرز المشاهير في المدرجات لمشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس، في المواجهة التي جمعتهما، فجر الاثنين، بالدوري الأمريكي.

وتفاعلت سيلينا غوميز بشكل رائع في إحدى اللقطات مع فرصة أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 37، حيث انفرد بالمرمى وسدد الكرة ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها في اللحظة الأخيرة، لتظهر الفنانة الأمريكية علامات الدهشة على وجهها.