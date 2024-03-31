صورة تثير جدلاً حول غياب كهربا عن مباراة الأهلي وسيمبا

وعاد الأهلي المصري بفوز ثمين 1-صفر على سيمبا التنزاني بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب بنيامين مكابا يوم الجمعة الماضي.

ومنح مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات 48 ساعة قبل لقاء العودة أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل.

ونشر كهربا، مساء اليوم الأحد، صورة له على متن طائرة خلال سفره لتأدية العمرة برفقة والده، ما تسبب بقلق جماهير الأهلي حول احتمالية غيابه عن لقاء سيمبا التنزاني المقبل.

وقالت تقارير صحفية إن كهربا سافر لأداء العمرة، أمس السبت، ولكنه لن يغيب طويلاً، ولا نية لديه للتخلف عن المباراة.

وأشارت تلك التقارير إلى إن كهربا استغل الراحة السلبية لأداء العمرة، وسيعود سريعًا للحاق بمباراة سيمبا.