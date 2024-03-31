صورة تثير جدلاً حول غياب كهربا عن مباراة الأهلي وسيمبا
أثار محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي المصري، جدلاً بين جماهير فريقه، حول موقفه من لقاء سيمبا التنزاني، واحتمالية غيابه عن مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، بعد سفره للسعودية من أجل لأداء مناسك العمرة.
وعاد الأهلي المصري بفوز ثمين 1-صفر على سيمبا التنزاني بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب بنيامين مكابا يوم الجمعة الماضي.
ومنح مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات 48 ساعة قبل لقاء العودة أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل.
ونشر كهربا، مساء اليوم الأحد، صورة له على متن طائرة خلال سفره لتأدية العمرة برفقة والده، ما تسبب بقلق جماهير الأهلي حول احتمالية غيابه عن لقاء سيمبا التنزاني المقبل.
وقالت تقارير صحفية إن كهربا سافر لأداء العمرة، أمس السبت، ولكنه لن يغيب طويلاً، ولا نية لديه للتخلف عن المباراة.
وأشارت تلك التقارير إلى إن كهربا استغل الراحة السلبية لأداء العمرة، وسيعود سريعًا للحاق بمباراة سيمبا.
وسيكون تعادل الأهلي، الفائز بالبطولة 11 مرة وهو رقم قياسي، بمباراة الإياب، يوم الخامس من أبريل/ نيسان المقبل، في القاهرة كافيا ليبلغ الدور قبل النهائي.
وأكد مارسيل كولر مدرب الأهلي عقب المباراة على ضرورة الاستعداد الجيد لمباراة الإياب.
وقال: "الأهلي لم يتأهل حتى الآن، وهناك مباراة عودة يجب أن نستعد لها جيدًا من الآن. على جميع عناصر الفريق بذل المزيد من الجهد خلال مواجهة الإياب".