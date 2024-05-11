العين في اليابان.. من أجل حلم مونديال 2025

يخوض العين الإماراتي مباراة جديدة صعبة للغاية في طريقه نحو الوصول إلى كأس العالم للأندية، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025.

ويحل العين ضيفا على يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ظهر اليوم السبت.

كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بمشاركة أربعة فرق من قارة آسيا و32 فريقًا من ست قارات، سيحاول العين أن يكون أحد المشاركين فيها عندما يلعب أمام يوكوهاما إف مارينوس.

تمثيل عربي كثيف

ستكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم سواء للأندية أو المنتخبات التي تتواجد فيها خمس فرق عربية لو نجح العين في الفوز بدوري أبطال آسيا.

حتى الآن صعد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في 2021 و2023 إلى البطولة، ومعه الوداد المغربي بطل 2022، والترجي التونسي عن تصنيفه في آخر أربع سنوات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبجوارهم في آسيا يتواجد الهلال بطل نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، التي ينافس العين على لقبها حاليًا.

الهلال نفسه كان أحد ضحايا العين في طريق الفريق الإماراتي من أجل الوصول إلى النهائي الحلم الذي قد يكون طريق الفريق العيناوي نحو العالمية.

سجل عربي مشرف

بشكل عام، تظل المشاركات العربية في كأس العالم للأندية مدعاة للفخر للكثير من الفرق التي تواجدت هناك.

بكل تأكيد سيكون الأهلي المصري على رأس تلك الفرق في الكم، والهلال السعودي والعين الإماراتي والرجاء المغربي على القمة في الكيف، فالنادي المصري يعد ضمن الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة منذ 2005.

كما يملك الفريق القاهري أربع ميداليات برونزية في البطولة، لكنه حتى الآن لم يفك شيفرة نصف النهائي وفشل في الصعود إلى النهائي في كل مرة نال فيها شرف المشاركة.

بينما يعد الهلال والعين والرجاء من الفرق الأكثر نجاحًا بالوصول إلى النهائي، وبين الأول والثاني عامل مشترك وهو مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، أما الثالث فقد خسر النهائي من بايرن ميونخ.

مشاركة خاصة للغاية

ستكون تلك المشاركة بالنسبة للعين خاصة للغاية، كونها البطولة الأولى من نوعها عبر العالم التي تضم كل تلك الفرق الكبيرة.

العين لو نجح في الصعود سيلعب في مواجهة فرق من جميع أنحاء العالم، بداية من الفرق العربية الأهلي والترجي والهلال والوداد، مرورًا بفرق عالمية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند وغيرها من فرق المستوى الأول.

وختامًا بأمثال بالميراس ومونتييري وسياتل ساوندرز وفلامنجو وفلومينينزي وغيرها من فرق الأمريكتين.

وفي ظل ما يشهده كأس العالم للأندية 2025 من انتقادات طالت البطولة أخيرًا؛ بسبب مواعيده وزيادة عدد المباريات التي سيتسبب بها، بالإضافة إلى الحديث عن مشاكل تمويلية من قبل الرعاة، بحسب تقارير عديدة، كل ذلك قد يجعلها النسخة الأولى والأخيرة، بالأخص مع الحديث عن الجوائز المالية المرتفعة للأندية المشاركة.

الخلاصة

كأس العالم للأندية القادمة ستكون نسخة خاصة للغاية، ولا أحد يعلم إذا ما كانت ستتكرر من جديد، لكن كل ذلك لن يهم بأي شيء لو لم ينجح العين في الصعود، رغم ذلك، فالفريق الإماراتي سافر إلى اليابان وعينه على هدف واحد؛ وهو التتويج باللقب.

حتى لو كان ذلك يعني اللعب أمام أحد أفضل فرق النصف الشرقي من قارة آسيا، إلا أنه لا يجب أن يوقف الفريق الذي نجح في إقصاء النصر والهلال من البطولة، بالترتيب، في ربع ونصف النهائي.