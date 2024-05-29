كلوب يبكي في وداعه الأخير لجماهير ليفربول (فيديو)
ودع الألماني يورغن كلوب مشجعي ليفربول للمرة الأخيرة بطريقة عاطفية، خلال حضوره حدثًا خاصًا في مسرح M&S Bank في وسط المدينة، مساء الثلاثاء.
وكان المكان ممتلئًا عن آخره؛ حيث أظهر المشجعون تقديرهم للألماني الذي أنهى انتظارهم لمدة 30 عامًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2019/20، بعد عام واحد من إضافة الكأس السادسة لدوري أبطال أوروبا إلى مجموعة ليفربول. وخلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات ونصف السنة مع الريدز، فاز أيضًا بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة (مرتين)، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.
وكان كلوب شخصية عاطفية على المسرح، حيث غنى المشجعون اسمه للمرة الأخيرة، وانهمرت دموعه وهو على المسرح.
وكان قد ودع رسميًا الجماهير في ملعب أنفيلد، بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون واندررز في اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أراد قضاء "وقت جيد" أخيرًا قبل مغادرته رسميًا.
وشدد كلوب في حديثه، أن الانضمام إلى ليفربول كان ثاني أفضل قرار في حياته، متابعا: "بجانب الزواج من (أولا)، كان الانضمام إلى ليفربول أفضل قرار في حياتي"، وسط هتاف كبير من الجماهير.
وتُعد أولا الزوجة الثانية للمدرب الألماني، والتي تزوجها في عام 2005، بعد انفصاله عن سابين في 2001.
وتحدث كلوب عن أسلوبه في إدارة اللاعبين، قائلا: "إذا فقد العالم كله الثقة في اللاعب، يجب أن يكون المدرب هو الداعم له، لا يمكنني القول إنه لاعب عديم الفائدة، مثلما فعلت أندية أخرى".
ويسعى المدرب الألماني البالغ من العمر 56 عامًا، إلى قضاء عطلة طويلة، قبل أن تنتهي أعمال البناء في المنزل الجديد الذي تبلغ قيمته 3.4 مليون جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يعود إلى إنجلترا من أجل مشاهدة فريقه السابق بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد، على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشف يورغن كلوب في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بدأ يتحصل على دروس خاصة من أجل تطوير مهاراته في التجديف.