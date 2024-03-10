أرتيتا يشيد بشجاعة رامسديل بعد خطأ فادح أمام برنتفورد

أظهر آرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، قدرته على التعافي بعد خطأ فادح أهدى برنتفورد هدف التعادل، وذلك عندما حافظ على هذا التعادل مرتين قبل أن يمنح هدف متأخر الفوز لفريقه، يوم السبت، ويعيد الضغط على منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد حارس منتخب إنجلترا مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح ديفيد رايا هذا الموسم، لكن مع عدم إمكانية مشاركة رايا المعار من برنتفورد بدأ رامسديل أول مباراة مع آرسنال منذ السابع من يناير الماضي.

وتحول الشوط الأول الهادئ لرامسديل إلى كابوس في الوقت المحتسب بدل الضائع منه، عندما تأخر في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها يوان ويسا وتصطدم في قدمه وتسكن الشباك.